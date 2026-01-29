Скончался чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун

В 1974 году Скакун выиграл чемпионат мира по спортивной акробатике. Также он воспитал 19 абсолютных чемпионов мира.
«Его вклад в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству. Светлая память великому человеку и истинному патриоту своего дела!» — говорится в заявлении ФГР.
Скакун был кандидатом педагогических наук. Он известен своими изобретениями в сфере гимнастики и имел 15 патентов на изобретения, включая акробатическую дорожку (1988).