Скончался чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун

Заслуженный мастер спорта СССР и тренер Василий Скакун умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Источник: https://vk.com/fgymrussia

В 1974 году Скакун выиграл чемпионат мира по спортивной акробатике. Также он воспитал 19 абсолютных чемпионов мира.

«Его вклад в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству. Светлая память великому человеку и истинному патриоту своего дела!» — говорится в заявлении ФГР.

Скакун был кандидатом педагогических наук. Он известен своими изобретениями в сфере гимнастики и имел 15 патентов на изобретения, включая акробатическую дорожку (1988).