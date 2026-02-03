МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянка Лала Крамаренко получила нейтральный статус, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
Крамаренко в июле 2024 года перенесла операцию на колене. В октябре гимнастка рассказала РИА Новости, что все еще ожидает получения нейтрального статуса. Ранее гимнастке не дали нейтральный статус, она отправила повторную заявку после смягчения критериев допуска россиян со стороны World Gymnastics.
Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Также в активе Крамаренко командное золото чемпионата Европы 2021 года.