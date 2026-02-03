Крамаренко получила нейтральный статус

Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Также в активе Крамаренко командное золото чемпионата Европы 2021 года.