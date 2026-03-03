У великой Кабаевой новая чемпионка — Ева. Кононова готова быть лидером гимнастики РФ, а пока взяла золото в обруче

Финал с мячом завершил второй день турнира, и здесь уже почти все спортсменки с трудом справлялись со своими программами. Янус, Ильтерякова и Кононова допустили грубые потери за площадку, Ульяне даже пришлось заменить предмет. В итоге бронзовым призером стала Карина Киреева, которая просто чисто прошла, пусть и не на максимальной сложности. Больше всего возмущений было связано с Миленой Щенятской — если в квалификации она допустила мелкую потерю, то в финалах они шикарно все сделала. Правда, судьи поставили только 26,950, что вызвало недовольство зрителей. Впервые болельщики освистали арбитров. Победительницей стала Арина Ковшова, которая тоже уверенно все сделала, на уровне с Щенятской, но разрыв составил 2 балла.