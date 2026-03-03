У великой Кабаевой новая чемпионка — Ева. Кононова готова быть лидером гимнастики РФ, а пока взяла золото в обруче

В Москве продолжается чемпионат России по художественной гимнастике. Во второй день индивидуальной программы спортсменки сначала выступили с одним предметом в рамках квалификации по вертушке обруч/мяч. После того, как все участницы прошли первые два вида, тут же начались финалы. Еще в первый день были вопросы к судейству, но в этот раз не выдержали даже болельщики на трибунах.
Во второй день Лала Крамаренко выступила с обручем. Упражнение под оперу «Тоска» поставили буквально на чемпионате Москвы, между квалификацией и многоборьем. Теперь гимнастка показывает эту версию — более мощную и понятную по образу. В этом предмете спортсменка также не смогла показать свой максимум — допустила мелкую потерю, а в конце сильно увязла в движениях, из-за чего не получилась финальная связка. За выступление Крамаренко набрала 25,400 балла, в сумме 49,800, и это 21-м место.
После неудачного первого дня смогла реабилитироваться юная София Ильтерякова. У нее новая постановка с мячом под Мадонну, что удивительно точно легло на гимнастку. Она отыгрывает каждое движение, показывает шикарную амплитуду и не сдает на протяжении всего упражнения. Кажется, что она уже забыла про ошибку в обруче, поэтому за упражнение с мячом получила 28,600 балла. С 53,750 по сумме Ильтерякова занимает 8-е промежуточное место.
В тройку лидеров ворвалась Арина Ковшова. Раньше гимнастка работала с Евгенией Канаевой, но после ее ухода из сборной спортсменка переехала в Сочи и начала работать в «Небесной грации». Она изначально была очень сильной спортсменкой, а сейчас ей решили увеличить сложность. Упражнение с обручем пока получается не очень четко — в самом начале она допустила мелкую потерю, а после почти упала с заднего поворота, но круто это обыграла. Даже с такими ошибками Арина смогла набрать 28,800 за вид, а в сумме — 55,850.
Второй день подряд удивляет Ева Кононова из «Небесной грации», которая на данный момент находится на 2-м месте. Упражнение с мячом у спортсменки поставлено под «Лунную сонату» в современной обработке. По исполнению была мелкая грязь, но это нивелируется огромной скоростью, на которой Ева выполняет все элементы. Плюс ко всему она попадает в акценты, следует за музыкой и существует органично в этой сложной композиции. Ева набрала 27,450 балла за мяч и 56,850 в сумме.
Мария Борисова смогла сохранить лидерство. Ей сменили упражнение с мячом, полностью переработав образ гимнастки. Ярко-красный купальник и необычная обработка легендарной песни «Очи черные» с элементами этники круто смотрится на ковре. По настроению это напоминает булавы Марии с прошлого сезона — с мощными акцентами. Пока гимнастка не может полноценно отрабатывать эту программу — была мелкая потеря в дорожке, неправильно отбила отскок, из-за чего пришлось менять направление, спасала все ловли. Понятно, что Борисова — уверенный лидер сборной, поэтому ей прощают даже грубые ошибки и засчитывают все элементы. Даже с неточностями она набирает приличные 28,150 балла. С суммой 58,750 она создала себе приличный запас перед последними двумя видами.
Видимо, в этом году Мария решила сосредоточиться только на многоборье. По оценкам она легко проходила в оба финала, но в окончательных списках ее не оказалось, что значит — она сама приняла решение сняться. Появилась неофициальная информация, что это связано со здоровьем, а квалификацию и командные соревнования она продолжит.
В финалах же творилось что-то непонятное. В обруче еще все гимнастки старались и боролись. Ульяна Янус взяла бронзу, но прошла упражнение чуть хуже, чем в квалификации, хотя оценка одинаковая. На 2-м месте остановилась Анастасия Власенко с шикарным выступлением. Казалось, что 29 баллов сложно перебить, но Ева Конова из «Небесной грации» впервые в карьере набрала ровно 30 и стала чемпионкой России.
Финал с мячом завершил второй день турнира, и здесь уже почти все спортсменки с трудом справлялись со своими программами. Янус, Ильтерякова и Кононова допустили грубые потери за площадку, Ульяне даже пришлось заменить предмет. В итоге бронзовым призером стала Карина Киреева, которая просто чисто прошла, пусть и не на максимальной сложности. Больше всего возмущений было связано с Миленой Щенятской — если в квалификации она допустила мелкую потерю, то в финалах они шикарно все сделала. Правда, судьи поставили только 26,950, что вызвало недовольство зрителей. Впервые болельщики освистали арбитров. Победительницей стала Арина Ковшова, которая тоже уверенно все сделала, на уровне с Щенятской, но разрыв составил 2 балла.
Алена Волкова