Еще трое казахстанских гимнастов пробились в финалы этапа Кубка мира в Баку

В четверг Милад Карими и Дмитрий Патанин пробились в финалы в вольных упражнениях и на параллельных брусьях соответственно. В пятницу прошла квалификация в оставшихся видах программы.
Карими обеспечил себе борьбу за медали и на перекладине. На отборочном этапе он занял третье место, а в финал выходят обладатели восьми лучших результатов. Другой казахстанец Диас Тойшыбек с четвертой позиции также пробился в решающий сегмент соревнований.
В упражнении на коне лучшим в квалификации стал Зейнолла Идрисов. Серебряный призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине Нариман Курбанов вышел в финал с третьего места. На прошлом этапе он выиграл бронзу на коне.
Представительницы женской сборной Казахстана, как и днем ранее, выбыли из борьбы за медали. В пятницу Радмила Тарасова и Эвелина Ежова на бревне заняли 26-е и 27-е места соответственно.
Финалы на этапе Кубка мира в Баку запланированы на 7 и 8 марта. Суммарно за медали поборются пять представителей мужской сборной Казахстана.