Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще трое казахстанских гимнастов пробились в финалы этапа Кубка мира в Баку

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике продолжает выступление на втором этапе Кубка мира, который принимает столица Азербайджана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

В четверг Милад Карими и Дмитрий Патанин пробились в финалы в вольных упражнениях и на параллельных брусьях соответственно. В пятницу прошла квалификация в оставшихся видах программы.

Карими обеспечил себе борьбу за медали и на перекладине. На отборочном этапе он занял третье место, а в финал выходят обладатели восьми лучших результатов. Другой казахстанец Диас Тойшыбек с четвертой позиции также пробился в решающий сегмент соревнований.

В упражнении на коне лучшим в квалификации стал Зейнолла Идрисов. Серебряный призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине Нариман Курбанов вышел в финал с третьего места. На прошлом этапе он выиграл бронзу на коне.

Представительницы женской сборной Казахстана, как и днем ранее, выбыли из борьбы за медали. В пятницу Радмила Тарасова и Эвелина Ежова на бревне заняли 26-е и 27-е места соответственно.

Финалы на этапе Кубка мира в Баку запланированы на 7 и 8 марта. Суммарно за медали поборются пять представителей мужской сборной Казахстана.