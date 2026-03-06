Еще трое казахстанских гимнастов пробились в финалы этапа Кубка мира в Баку

Карими обеспечил себе борьбу за медали и на перекладине. На отборочном этапе он занял третье место, а в финал выходят обладатели восьми лучших результатов. Другой казахстанец Диас Тойшыбек с четвертой позиции также пробился в решающий сегмент соревнований.