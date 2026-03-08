Казахстанский гимнаст Милад Карими выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира в Баку

Вице-чемпион Олимпиады-2024 в упражнении на коне Нариман Курбанов в воскресенье допустил в финале падение со снаряда. В итоге он занял пятое место в этой дисциплине (12,600). Еще один казахстанец Зейнолла Идрисов также допустил ошибку и показал седьмой результат (11,900).