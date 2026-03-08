Ричмонд
Казахстанский гимнаст Милад Карими выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира в Баку

Казахстанец Милад Карими во второй раз попал на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Баку, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

В воскресенье были разыграны оставшиеся комплекты медалей в отдельных видах. Карими в финале на перекладине набрал 15,033 балла за свою попытку и занял второе место, уступив только Чиа Хун Тану из Китайского Тайбэя (15,366).

Тройку призеров замкнул колумбиец Анхель Барахас (14,400). Еще один казахстанец Диас Тойшыбек показал четвертый результат (13,900).

Карими днем ранее уже стал вице-чемпионом турнира в столице Азербайджана в вольных упражнениях. Таким образом, сборная Казахстана завершила соревнования с двумя серебряными медалями.

Вице-чемпион Олимпиады-2024 в упражнении на коне Нариман Курбанов в воскресенье допустил в финале падение со снаряда. В итоге он занял пятое место в этой дисциплине (12,600). Еще один казахстанец Зейнолла Идрисов также допустил ошибку и показал седьмой результат (11,900).