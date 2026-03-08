Ричмонд
Гимнастка Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Баку

Российская гимнастка Анна Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).

Источник: ТАСС

В воскресенье, 8 марта, Калмыкова заняла второе место в вольных упражнениях.

Еще один представитель России Алексей Усачев стал бронзовым призером в опорном прыжке.

Накануне 17-летняя Калмыкова одержала победу в соревнованиях в опорном прыжке.