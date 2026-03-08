Гимнастка Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Баку

В воскресенье, 8 марта, Калмыкова заняла второе место в вольных упражнениях.
Российская гимнастка Анна Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).
