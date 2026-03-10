Ричмонд
Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, какое домашнее животное хотела бы завести

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, какое домашнее животное хотела бы завести.

Источник: Sport24

«Домашних животных у меня нет, и это очень грустно. Я очень сильно хочу собаку. Но у меня есть кактус (смеется).

Порода кактуса? Просто маленький кактус. Собака же мне нравится корги — я бы такую выбрала», — сказала Мельникова ТАСС.