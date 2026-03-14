Российские гимнасты завоевали три медали на старте этапа Кубка мира в Анталье

Соревнования завершатся 15 марта.

Источник: Федерация спортивной гимнастики России

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Российская гимнастка Людмила Рощина завоевала золотую медаль Кубка мира в Анталье в опорном прыжке.

Спортсменка показала результат 13,483 балла. Второй стала словенка Тея Беляк, также набравшая 13,483 балла, но уступившая россиянке по сложности. Третью строчку заняла испанка Паула Фонт (13,400).

Россиянка Милана Каюмова выиграла упражнения на разновысоких брусьях, набрав 14,233 балла. Второе место заняла Рощина (13,433), третье — словенка Луция Хрибар (13,333).

Александр Карцев стал восьмым в вольных упражнениях, Савелий Съедин занял пятую строчку в упражнениях на коне, Тимофей Акиньшин стал 12-м в упражнениях на кольцах.

Этап Кубка мира в Анталье завершится 15 марта.