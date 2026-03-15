Казахстанский гимнаст завоевал серебро этапа Кубка мира в Турции

В турецкой Анталье продолжается этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, в котором принимают участие казахстанские спортсмены. В очередной соревновательный день в финал в упражнениях на коне вышел Зейнолла Идрисов. В решающем выступлении он получил от судей 13,733 балла, и это позволило ему занять второе место.
Победителем в данной дисциплине стал действующий олимпийский чемпион из сборной Ирландии Рис Маккленаган, который заработал 13,900 баллов. Тройку призеров замкнул его соотечественник Джейм Хикки, получивший от судей 13,566 очка.
В другом финале на ЭКМ в Турции в опорном прыжке выступит еще один казахстанец Роман Маменов.