Казахстанский гимнаст завоевал серебро этапа Кубка мира в Турции

В турецкой Анталье продолжается этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, в котором принимают участие казахстанские спортсмены. В очередной соревновательный день в финал в упражнениях на коне вышел Зейнолла Идрисов. В решающем выступлении он получил от судей 13,733 балла, и это позволило ему занять второе место.