Вторая в мире, но это пока: Мельникова блестяще начала сезон

В минувшие выходные небольшой итальянский город Биелла стал свидетелем второго в этом сезоне выступления Ангелины Мельниковой. Российская чемпионка, выступающая за клуб Libertas Vercelli в итальянской Серии А, стала ключевым фактором победы своей команды и, без сомнения, MVP турнира.
Четыре вида, четыре оценки: 14,100 в опорном прыжке, 14,500 на разновысоких брусьях и дважды по 14,050 — на бревне и в вольных упражнениях. Сумма — 56,700 балла. На первом этапе в Модене результаты были скромнее: брусья — 14,300, бревно — 13,650, вольные — 13,700, прыжок — 14,050. Тогда сумма многоборья была на балл ниже.
Сезон в спортивной гимнастике только начинается, его кульминацией станет чемпионат мира в Роттердаме в октябре. Однако уже сейчас Ангелина занимает вторую строчку в списке лучших результатов 2026 года в многоборье. Выше нее только американка Хейзи Ривера, получившая 56,750 на Winter Cup в феврале, — преимущество составляет всего 0,050 балла.
В составе Libertas не обошлось без ошибок: юная Джулия Перотти, рискуя и усложняя комбинации, сорвалась на брусьях и упала с бревна. Однако даже эти помарки не испортили общую картину. Командная сумма 161,100 балла оставила ближайших соперниц из клуба Artistica '81 далеко позади — отрыв составил почти четыре балла.
Контраст с немецкой историей
Всего несколько месяцев назад, в ноябре 2025-го, Ангелина, вернувшаяся с чемпионата мира в Индонезии с золотом в многоборье, оказалась в центре скандала в Германии. Она подписала контракт с клубом TSV Tittmoning-Chemnitz, блестяще выступила в полуфинале Бундеслиги, набрала лучшую сумму 55,400 балла (несмотря на падение в вольных) и помогла команде выйти в финал. Но за несколько дней до решающих соревнований клуб в одностороннем порядке разорвал соглашение. Официальная причина — давление со стороны общественности и властей.
Мэр города Эсслинген, где проходил полуфинал, лично призывал отказаться от услуг российской гимнастки. Немецкие СМИ критиковали ее участие, указывая на посты в соцсетях, которые, по их мнению, нарушали принципы нейтральности. Сама Ангелина на вопросы журналистов тогда отвечала кратко: «Без комментариев».
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко позже рассказывала, что Мельникова была «страшно возмущена и расстроена» таким поворотом. «Она не ожидала, что к ней так отнесутся, хотя мы ее убеждали, что она должна быть к подобному готова. Вмешалась чистая политика. И Ангелина пострадала», — сказала Родионенко «СЭ». Сама гимнастка в своем Telegram-канале написала:
«К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидали организаторы».
Италия, в отличие от Германии, приняла Ангелину с радостью, не додумывая за спортсменку ответы на неудобные вопросы. Президент клуба Лука Казалино после победы в Биелле не скрывал эмоций: «Ангелина великолепна. И это при том, что она еще не на пике формы!».
После стартов в Модене и Биелле серия побед Libertas прервется до 18 апреля, когда в Терни пройдет третий этап. А пока Мельникова и команда могут наслаждаться моментом. В мае их ждет «Финал восьми» в Бергамо, где очки обнуляются и начинается игра на выбывание. Если нынешняя форма Ангелины сохранится, у скудетто есть все шансы задержаться в Верчелли еще на один год.
Главное, чтобы ничего не болело
Есть и еще один нюанс — участие Мельниковой в международных стартах. Весенние Кубки мира она пропускает: туда отправляют молодых гимнасток — Рощину, Каюмову, Калмыкову и Васильеву. В конце апреля в Сириусе пройдет Кубок России. Будет ли участвовать в нем Ангелина — большой вопрос. Первый по-настоящему важный старт, куда нашу страну допустили в этом сезоне, — чемпионат Европы в Загребе, но он состоится только в августе. Европейский гимнастический сезон сильно сместился на осень, и, возможно, поэтому Мельникова предпочитает готовиться в режиме, который удобен прежде всего ей. О чем спортсменка говорила «СЭ» еще в декабре:
«Необходимо уделять много времени и внимания здоровью, потому что это мой основной ресурс, который иногда страдает и в силу возраста, и в целом у гимнасток. Всегда говорю тренерам: для меня самое главное, чтобы ничего не болело, тогда я могу выйти и сделать все что угодно. В целом, говоря о пути к Олимпиаде, я вижу его как определенный индивидуальный рабочий план с особым вниманием к здоровью. Не только физическому, но и психологическому». Мельникова с ее огромным опытом явно знает, что делает. Остается только пожелать ей удачи.
Сергей Лисин