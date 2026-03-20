Ирина Винер сообщила о смерти своего тренера

Ирина Винер сообщила о смерти своего тренера Элеоноры Сумароковой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила о смерти своего тренера Элеоноры Сумароковой.

«Сегодня ушла из жизни Элеонора Анатольевна Сумарокова — мой тренер, чемпионка Ленинграда по художественной гимнастике. Она приехала в Ташкент поднимать этот вид спорта. Та школа художественной гимнастики, хореографии, классического и народного танца, выразительности, создания образов и спектакля из каждого упражнения — дала возможность моим ученицам двадцать лет выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Скорблю и благодарю Всевышнего за встречу с ней и те бесценные знания, которые я получила», — написала Винер в Telegram-канале.

Винер занималась художественной гимнастикой в Ташкенте с 11 лет под руководством Сумароковой и Лилии Петровой. Она является трехкратной чемпионкой Узбекистана.