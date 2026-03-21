Более 400 россиян получили за 2 года нейтральный статус от World Gymnastics

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) за два года присвоила нейтральный статус 402 российским спортсменам, тренерам, судьям и представителям медицинского персонала. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Из 402 человек 105 представляют прыжки на батуте, 96 — художественную гимнастику, 98 — спортивную гимнастику, 35 — спортивную аэробику, 68 — спортивную акробатику. Нейтральный статус от World Gymnastics также получили 152 белоруса.
Первыми из россиян получили нейтральный статус в феврале 2024 года прыгуны на батуте Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов и Яна Лебедева, которая в следующем году стала выступать за Белоруссию.
По решению Международной федерации гимнастики россияне и белорусы на турнирах World Gymnastics пока могут выступать только в нейтральном статусе.