Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины

Гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины на турнире.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российская спортсменка София Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины на церемонии награждения в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

В понедельник 15-летняя Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей — итальянка София Раффаэли.

После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять, развернувшись к ним спиной.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

В марте на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Сербии во время церемонии награждения украинский спортсмен Артур Костюк сошел с пьедестала почета и повернулся спиной к флагам, как только зазвучал гимн в честь российского атлета.