Сборная России выиграла упражнения с обручами и булавами на этапе Кубка мира

Российские спортсменки показали результат 27,100 балла. Вторыми стали гимнастки из Италии (25,500 балла), третьими — из Белоруссии (24,900).
Сборная России также заняла второе место в групповых упражнениях с пятью мячами, набрав 27,200 балла. Первыми стали китаянки (27,250), бронза досталась представительницам Узбекистана (25,350). Ранее россиянки на этапе Кубка мира в Софии стали победительницами командного многоборья.
В индивидуальных упражнениях с обручем серебро завоевала София Ильтерякова, она показала результат 29,700 балла. Победу одержала украинка Таисия Онофрийчук (30,400), третьей стала итальянка София Раффаэли (29,600).
По решению Международной федерации гимнастики российские и белорусские спортсменки могут выступать на турнирах под эгидой организации только в нейтральном статусе.