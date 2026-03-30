Сборная России выиграла упражнения с обручами и булавами на этапе Кубка мира

СОФИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами на этапе Кубка мира в Софии.

Источник: Игорь Ленкин/ ТАСС

Российские спортсменки показали результат 27,100 балла. Вторыми стали гимнастки из Италии (25,500 балла), третьими — из Белоруссии (24,900).

Сборная России также заняла второе место в групповых упражнениях с пятью мячами, набрав 27,200 балла. Первыми стали китаянки (27,250), бронза досталась представительницам Узбекистана (25,350). Ранее россиянки на этапе Кубка мира в Софии стали победительницами командного многоборья.

В индивидуальных упражнениях с обручем серебро завоевала София Ильтерякова, она показала результат 29,700 балла. Победу одержала украинка Таисия Онофрийчук (30,400), третьей стала итальянка София Раффаэли (29,600).

По решению Международной федерации гимнастики российские и белорусские спортсменки могут выступать на турнирах под эгидой организации только в нейтральном статусе.