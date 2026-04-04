Казахстанские гимнасты пробились еще в два финала на этапе Кубка мира в Каире

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике сезона-2026, который принимает Каир, определились все финалисты в отдельных видах, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В субботу состоялись квалификационные старты в половине дисциплин. В финалы попали обладатели восьми лучших отборочных результатов в каждом виде.

В опорном прыжке казахстанец Алтынхан Темирбек занял третье место и обеспечил себе дальнейшую борьбу за медаль. Ранее спортсмен пробился в финал и в вольных упражнениях.

Другой казахстанец Асан Салимов занял восьмое место в квалификации в опорном прыжке и также попал в решающий сегмент соревнований.

На перекладине в число финалистов вошел Ильяс Азизов, показавший седьмой отборочный результат. Салимов в этом виде занял 23-е место. На параллельных брусьях Азизов расположился на 22-й позиции.

Таким образом, в финалах на этапе Кубка мира в столице Египта выступят пять казахстанцев: Темирбев, Салимов и Азизов, а также Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов (оба — на коне). Решающие старты запланированы на 5 и 6 апреля.