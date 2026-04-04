Казахстанские гимнасты пробились еще в два финала на этапе Кубка мира в Каире

В субботу состоялись квалификационные старты в половине дисциплин. В финалы попали обладатели восьми лучших отборочных результатов в каждом виде.
В опорном прыжке казахстанец Алтынхан Темирбек занял третье место и обеспечил себе дальнейшую борьбу за медаль. Ранее спортсмен пробился в финал и в вольных упражнениях.
Другой казахстанец Асан Салимов занял восьмое место в квалификации в опорном прыжке и также попал в решающий сегмент соревнований.
На перекладине в число финалистов вошел Ильяс Азизов, показавший седьмой отборочный результат. Салимов в этом виде занял 23-е место. На параллельных брусьях Азизов расположился на 22-й позиции.
Таким образом, в финалах на этапе Кубка мира в столице Египта выступят пять казахстанцев: Темирбев, Салимов и Азизов, а также Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов (оба — на коне). Решающие старты запланированы на 5 и 6 апреля.