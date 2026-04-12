Гимнасткам важно выходить на международные старты, отметила тренер сборной

«Второй этап прошел очень удачно. Мария Борисова стабильно выполнила все четыре вида в многоборье, ее результат закономерен. Ева Кононова достойно справилась со своим первым крупным международным стартом. Команда в групповых упражнениях только в этом году перешла из юниорок в старшую категорию. Мы приняли решение дать этому составу соревновательную практику вместо команды, успешно выступившей на первом этапе. Для всех гимнасток сейчас важно выходить на международные старты и набирать соревновательный опыт», — заявила Сергаева, слова которой предоставила РИА Новости пресс-служба Федерации гимнастики России.