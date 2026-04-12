Гимнасткам важно выходить на международные старты, отметила тренер сборной

Тренер Сергаева: гимнасткам сейчас важно выходить на международные старты.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева после завершения этапа Кубка мира рассказала, что российским гимнасткам сейчас важно выходить на международные старты и набирать соревновательный опыт.

В воскресенье завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Россиянка Мария Борисова завоевала золото в многоборье и серебро в упражнениях с обручем. В командных соревнованиях россиянки Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик заняли второе место в упражнениях с пятью мячами и третье в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

«Второй этап прошел очень удачно. Мария Борисова стабильно выполнила все четыре вида в многоборье, ее результат закономерен. Ева Кононова достойно справилась со своим первым крупным международным стартом. Команда в групповых упражнениях только в этом году перешла из юниорок в старшую категорию. Мы приняли решение дать этому составу соревновательную практику вместо команды, успешно выступившей на первом этапе. Для всех гимнасток сейчас важно выходить на международные старты и набирать соревновательный опыт», — заявила Сергаева, слова которой предоставила РИА Новости пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Над артистической составляющей еще предстоит поработать: программу необходимо выстраивать от образа, а уже затем от элементов. Например, у лидеров, таких как София Рафаэлли с булавами и Алина Горносько с лентой, уже видно цельное упражнение, а не набор элементов», — добавила тренер.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.