Казахстанский гимнаст Милад Карими стал вице-чемпионом этапа Кубка мира

В воскресенье разыграли комплекты наград в половине дисциплин. Казахстан представлял только Карими, который выступил в финале на перекладине.
Спортсмен набрал 14,933 балла, занял второе место и выиграл серебро. Выше оказался только Тан Чиа Хун из Китайского Тайбэя (15,233) — бронзовый призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине. Третью позицию занял колумбиец Анхель Барахас (14,833) — серебряный медалист Игр-2024 в данном виде.
Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир в Осиеке с тремя наградами. Днем ранее Зейнолла Идрисов и Нариман Курбанов в упражнении на коне выиграли серебро и бронзу соответственно.