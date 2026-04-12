Россиянка Бладцева стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте

Россиянка Бладцева стала чемпионкой Европы в индивидуальных прыжках на батуте.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянка Анжела Бладцева завоевала золото в индивидуальных прыжках на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.

Бладцева победила с результатом 58,680 балла. Второй стала представительница Белоруссии Яна Лебедева (58,240), бронза досталась россиянке Софии Аляевой (57,670).

В индивидуальных прыжках у мужчин бронзу завоевал Кирилл Козлов (63,870). Победил белорус Иван Литвинович (65,310), вторым стал португалец Габриел Альбукерке (64,240).

Чемпионат Европы завершится 12 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.