«Единственно верное решение». С российских гимнастов сняли все ограничения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) снял все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой. Решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании в ближайшее время.
Ближайшим крупным стартом станет чемпионат Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария), который пройдет с 27 по 31 мая. Из решения European Gymnastics следует, что российские спортсмены выступят под флагом и с гимном своей страны на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия), который пройдет с 13 по 23 августа. В последний раз российские гимнасты слышали гимн своей страны на чемпионатах Европы в 2021 году. На каждом из трех континентальных первенств — по прыжкам на батуте, спортивной и художественной гимнастике — отечественные спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала. Теперь они снова получили возможность полноценно выступать на всех турнирах под флагом и гимном России.
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение шагом к восстановлению единого спортивного пространства. «Особенно важно, что European Gymnastics синхронизировал свою позицию с решением Международной федерации гимнастики, которая ранее восстановила права российских спортсменов во всех возрастных категориях, под национальным флагом и гимном. Для наших атлетов это открывает доступ ко всему календарю международных стартов в Европе во всех гимнастических дисциплинах. Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения», — сказал он.
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов призвал спортсменов сосредоточиться на подготовке. «Я очень рад, что нам вернули флаг и гимн. Но нам нужно туда ехать и подкреплять все хорошими результатами на помосте, — подчеркнул он. — Выступление под флагом своей страны придает больше уверенности, но флаг и гимн сами по себе медали не завоюют. Самое главное — это качественная подготовка к международным соревнованиям каждого отдельного спортсмена».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил гимнастов с возвращением: «Это особенно важно в преддверии чемпионатов Европы, к которым готовятся наши спортсмены. Наши гимнасты занимают ведущие позиции в мировом спорте, поэтому они должны иметь возможность выступать без каких-либо ограничений. Мы видим, что наши спортсмены возвращаются на мировую и европейскую арены, показывают высокие результаты, и при этом не видим каких-то проблем или негативных явлений, которых все еще опасаются некоторые федерации».
Таких решений должно быть больше
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала решение абсолютно верным, однако указала, что ряд федераций по-прежнему игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). «Абсолютно верное решение — допустить наших спортсменов с триколором и гимном. Таких федераций должно быть больше. Хотя мы видим, что некоторые продолжают стоять на своем и игнорировать рекомендации МОК, а также прецеденты со стороны других федераций. Но будем надеяться, что и там справедливость придет», — отметила она.
Что касается олимпийской чемпионки Виктории Листуновой, которой ранее уже дважды отказывали в нейтральном статусе, то теперь ее вопрос решен автоматически. Заслуженный тренер СССР и РФ Валентина Родионенко сообщила: «Мы ожидали такого решения со стороны European Gymnastics, но непонятно, почему они тянули с его вынесением. Нам было очень важно понять, как быть с Викторией Листуновой, которая претендует на участие в чемпионате Европы и которой ранее было отказано в нейтральном статусе. Но теперь, видимо, они созрели».
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова порадовалась, что ее коллеги могут испытать на пьедестале чувства, которые она хорошо помнит: «Это очень радостные новости. Безумно рада за наш вид спорта. Стоять на пьедестале и слушать гимн своей страны — ни с чем не сравнимые чувства. Уже на следующей неделе стартует чемпионат Европы, и я от всей души желаю девочкам испытать эти эмоции».
Олимпийский чемпион Давид Белявский также приветствовал решение и выразил уверенность в успехе российской сборной. «European Gymnastics принял единственно верное решение — следуя решению Международной федерации гимнастики, снял с наших атлетов все ограничения. Очень рад за всех нас и за коллег-спортсменов из Белоруссии. Уверен, что наша команда отлично себя проявит в Хорватии, и мы не раз услышим гимн Российской Федерации под сводами арены и вместе его споем. Славься, страна! Мы гордимся тобой», — сказал Белявский.
18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. В марте 2022 года организация отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений из-за конфликта на Украине, позднее смягчив санкции и допустив их в нейтральном статусе с 2024 года. В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров с флагом и гимном.