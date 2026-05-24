«Единственно верное решение». С российских гимнастов сняли все ограничения

Ближайшим крупным стартом станет чемпионат Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария), который пройдет с 27 по 31 мая. Из решения European Gymnastics следует, что российские спортсмены выступят под флагом и с гимном своей страны на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия), который пройдет с 13 по 23 августа. В последний раз российские гимнасты слышали гимн своей страны на чемпионатах Европы в 2021 году. На каждом из трех континентальных первенств — по прыжкам на батуте, спортивной и художественной гимнастике — отечественные спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала. Теперь они снова получили возможность полноценно выступать на всех турнирах под флагом и гимном России.