«Динамо-Виктор» во 2-м раунде Кубка вызова EHF сыграет с клубом из Греции
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» во 2-м раунде Кубка вызова EHF сыграют с греческим клубом «Диомидис Аргус».
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» во 2-м раунде Кубка вызова EHF сыграют с греческим клубом «Диомидис Аргус».
Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла во вторник. Первые матчи 2-го раунда пройдут
Другой российский клуб «Нева» (Санкт-Петербург) выступление в турнире начнет с 3-го раунда. Матчи пройдут в ноябре. Соперником «Невы» станет победитель противостояния «Дюделанж» (Люксембург) — «Имеди» (Телави, Грузия).