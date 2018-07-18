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18 июля, источник: Прессбол

Гандбол. Рауль Алонсо, Роландо Пушник и Бенас Блауздиунас пополнили тренерский штаб БГК имени Мешкова

С приходом на пост главного тренера БГК имени Мешкова Маноло Каденаса изменения произошли и в тренерском штабе клуба. Помощником рулевого стал известный испанский специалист Рауль Алонсо.

Всю свою гандбольную карьеру Рауль Алонсо провел в Германии. С 2006 по 2009 годы испанец работал тренером по развитию молодых гандболистов в Федерации гандбола Германии, отмечает официальный сайт БГК.

Самый успешный этап его карьеры пришелся на работу в немецком «Киле» — гранде европейского гандбола, где Рауль Алонсо работал помощником главного тренера (2010−2014). В составе немецкого клуба Алонсо стал четырехкратным победителем чемпионата Германии (2010, 2012, 2013, 2014), трехкратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013) и дважды — Суперкубка (2012, 2014). Вдобавок к титулам в родной стране есть две крупные победы в еврокубках. Рауль Алонсо дважды становился победителем Лиги чемпионов (2010, 2012). Примерно в это же время в течение трех с половиной лет Рауль был техническим директором молодежного центра развития в Киле. В 2015 году Рауль Алонсо стал главным тренером австрийской Sparkasse Schwaz Handball Tirol и достиг лучшего результата в истории команды, заняв вместе с этим клубом третье место в национальном чемпионате. Помимо родного языка, Алонсо идеально владеет немецким и английским. Рауль Алонсо прекрасно образован: получил высшее образование в университете им. Гете во Франкфурте-на-Майне, а также обладает высшей тренерской лицензией EHF Master Coach-Licence (European level).

Мощное усиление произошло и на позиции тренера по вратарям. На эту должность назначен словенец Роландо Пушник. Пушник имеет за плечами богатую игровую карьеру. Он выступал за клубы «Целе», «Загреб», «Црвенка», «Железничар», «Сан-Антонио», а также регулярно привлекался в национальную команду страны. В составе сборной Югославии Пушник стал олимпийским чемпионом (1984), чемпионом мира (1986), а также бронзовым призером Олимпийских игр (1988). В составе сборной Словении вратарь неоднократно участвовал в чемпионатах Европы и мира.

После завершения карьеры игрока Роландо Пушник получил специальность тренера по гандболу в Люблянском университете и работал на различных тренерских должностях — от тренера по вратарям до главного тренера — в женском гандбольном клубе «Крим» (Словения) и неизменно брал титулы. С 2005 по 2009 годы он неизменно выигрывал чемпионат Словении и Кубок страны, а в 2009 году стал полуфиналистом Лиги чемпионов.

Кроме того, с 2004 по 2010 годы Роландо Пушник работал тренером по вратарям в составе мужской сборной Словении по гандболу, вместе с которой стал серебряным призером чемпионата Европы (2014) и принимал участие в Олимпийских играх.

С 2010 года Роландо Пушник успешно тренировал вратарей национальной и молодежной сборных Катара. В этот период катарские юниоры неизменно занимали первые места на чемпионате Азии среди сверстников.

Роналдо Пушник, кроме словенского, отлично знает сербско-хорватский язык, владеет испанским, немецким и английским. Многолетний опыт работы словенца сможет помочь прогрессировать вратарям БГК имени Мешкова.

Произошло усиление и медицинского штаба клуба. Литовский специалист Бенас Блауздиунас займет должность тренера-физиотерапевта, будет следить за функциональным состоянием спортсменов, проводя для этого необходимые упражнения и процедуры.

В последнее время именно Литва занимает ведущее место в области спортивной медицины. Игроки БГК им. Мешкова регулярно отправлялись в эту страну на различной степени сложности операции и успешно возвращались в строй.

Бенас Блауздиунас получил высшее профессиональное образование и степень бакалавра в Литовском университете медицинских наук, параллельно изучал различные методики реабилитации спортсменов после травм, получил практику в Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos. Блауздиунас работал физиотерапевтом в Каунасском центре кинезиотерапии, где занимался реабилитацией пациентов после тяжелейших травм. В это же время трудился в роли тренера по физподготовке национальной сборной Литвы по регби. Есть у Блауздиунаса опыт работы в гандболе — в сезоне 2015/16 работал в клубе «Гранитас» (Каунас).

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