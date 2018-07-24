Чемпионат мира по пляжному гандболу стартует в Казани

Турнир пройдет с 24 по 29 июля. Местом проведения матчей станет Центр пляжных видов спорта, который расположен на правом берегу реки Казанки рядом с Дворцом водных видов спорта. Он был открыт в рамках подготовки к летней Универсиаде 2013 года. Вход для зрителей на игры будет свободным.

Чемпионат мира станет рекордным по количеству участников — впервые в истории турнира на нем выступят 16 мужских и 16 женских команд. В общей сложности в Казань съедутся порядка 550 спортсменов, тренеров и официальных лиц. Женская сборная России на групповом этапе встретится с командами США, Бразилии и Таиланда, мужская — со сборными Бразилии, США и Швеции.

Перед мировым первенством мужская команда выступила на товарищеском турнире в Нидерландах, где одержала восемь побед в восьми матчах.

«Турнир в Нидерландах для нас получился полезным, поскольку мы провели несколько матчей с очень приличными командами, особенно в финале против сборной Германии, которая была усилена молодыми игроками, недавно ставшими чемпионами Европы, — приводит слова главного тренера сборной России по пляжному гандболу Владимира Полетаева официальный сайт турнира. — На первых матчах качество игры оставляло желать лучшего, но потом рисунок стал просматриваться. Однако все равно это еще далеко от того, что бы нам хотелось видеть».

Ставка на победу

В состав мужской сборной вошли вратари Антон Заболотский, Павел Кияшко, полевые игроки Евгений Свестула, Егор Кочура, Герман Манукол, Максим Есьман, Иван Пасенов, Игорь Неклюдов, Константин Винокур, Роман Калашников.

В женской части соревнований Россию будут представлять вратари Марина Складчикова, Виктория Самарская, полевые игроки Анастасия Пастух, Елена Устич, Ксения Дьяченко, Мария Белова, Елизавета Федорова, Кристина Кожокарь, Анастасия Макина, Снежана Махнева.

Женская сборная в 2001 году уже побеждала на чемпионате мира, однако на этот раз больше шансов на общий успех имеет мужская команда. В прошлом году на чемпионате Европы гандболисты обыграли действующего чемпиона мира — команду Хорватии. До этого лучшим результатом на мировом первенстве было третье место в 2004 году.