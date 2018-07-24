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15:01 (мск), источник: ТАСС

Мужская и женская сборные России по пляжному гандболу проиграли стартовые матчи ЧМ

ТАСС, 24 июля. Мужская и женская сборные России по пляжному гандболу проиграли матчи первого тура чемпионата мира, проходящего в Казани.

Источник: РИА "Новости"

Женская национальная команда уступила сборной Бразилии со счетом 0:2 (11:14, 12:14), а мужская сборная проиграла шведам со счетом 1:2 (20:13;18:23;6:9).

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Женская сборная выступает в группе C, соперниками россиянок являются команды Бразилии, Таиланда и США. Мужская национальная команда выступает в группе D вместе со сборными Швеции, Бразилии и США. Сегодня состоятся матчи второго тура. В среду состоятся заключительные игры группового этапа.

Чемпионат мира проходит в Центре пляжных видов спорта, который расположен на правом берегу реки Казанки рядом с Дворцом водных видов спорта. Турнир завершится 29 июля.

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