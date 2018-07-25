Белорусские гандболисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Свою четвертую викторию подряд в предварительной группе А белорусы одержали над сверстниками из Финляндии — 39:30.

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Ранее команда Олега Шарейко переиграла сборные Греции (34:24), Эстонии (29:22) и Литвы (30:20). В четверг, 26 июля, белорусская «молодежка» завершит первый этап континентального первенства встречей с гандболистами Фарерских остров.

Турнирное положение после четырех игровых дней: Беларусь — 8 очков, Эстония — 4, Фарерские острова — 4, Литва — 3, Финляндия — 3, Греция — 2.

В предварительной группе В положение команд таково: Македония — 5 (3 матча), Швейцария — 4 (3), Украина — 4 (3) Италия — 3 (3), Великобритания — 0 (4).