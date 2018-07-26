Гандболисты минского «Витязя» проиграли два домашних спарринга сборной Ирака

Гости были сильнее в обеих встречах: в первом спарринге они выиграли со счетом 37:22, во втором — 37:23. Сегодня соперники вновь встретятся на площадке РЦОР в Минске. Там же в субботу, 28 июля, иракских гандболистов будет экзаменовать серебряный призер чемпионата Беларуси — минский СКА (начало игры в 11.00, вход свободный).
Столичные армейцы в эти дни готовятся к сезону в спорткомплексе «Раубичи», а 2 августа начнут двухнедельный сбор в Словении, где проведут несколько контрольных игр. Финальным аккордом предсезонной подготовки для подопечных Игоря Папруги станет представительный турнир Кубок Днепра, который пройдет в украинском Запорожье с 24 по 26 августа. Там соперниками минчан будут 3 клуба, которые выступят в Лиге чемпионов, — местный «Мотор», польский «Виве» из Кельце и венгерский «Пик» из Сегеда.
Первый матч чемпионата Беларуси СКА проведет 1 сентября на своей площадке против могилевского клуба «Машека». Выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ армейцы начнут со второго квалификационного раунда. Их соперником в начале октября будет победитель двухматчевого противостояния между португальским «Порту» и румынским клубом «Турда».