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12:44 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского «Витязя» проиграли два домашних спарринга сборной Ирака

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского клуба «Витязь» в ходе подготовки к новому сезону провели два домашних товарищеских матча с национальной сборной Ирака, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости были сильнее в обеих встречах: в первом спарринге они выиграли со счетом 37:22, во втором — 37:23. Сегодня соперники вновь встретятся на площадке РЦОР в Минске. Там же в субботу, 28 июля, иракских гандболистов будет экзаменовать серебряный призер чемпионата Беларуси — минский СКА (начало игры в 11.00, вход свободный).

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Столичные армейцы в эти дни готовятся к сезону в спорткомплексе «Раубичи», а 2 августа начнут двухнедельный сбор в Словении, где проведут несколько контрольных игр. Финальным аккордом предсезонной подготовки для подопечных Игоря Папруги станет представительный турнир Кубок Днепра, который пройдет в украинском Запорожье с 24 по 26 августа. Там соперниками минчан будут 3 клуба, которые выступят в Лиге чемпионов, — местный «Мотор», польский «Виве» из Кельце и венгерский «Пик» из Сегеда.

Первый матч чемпионата Беларуси СКА проведет 1 сентября на своей площадке против могилевского клуба «Машека». Выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ армейцы начнут со второго квалификационного раунда. Их соперником в начале октября будет победитель двухматчевого противостояния между португальским «Порту» и румынским клубом «Турда».

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