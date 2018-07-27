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12:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы уступили фарерцам на молодежном чемпионате Европы по гандболу

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) проиграли в заключительном матче первого этапа чемпионата Европы (дивизион 2) в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех викторий кряду в предварительной группе А белорусы в 5-м туре уступили команде Фарерских островов со счетом 22:29, но все равно заняли первое место. До этого подопечные Олега Шарейко победили сверстников из Финляндии (39:30), Греции (34:24), Эстонии (29:22) и Литвы (30:20).

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Итоговое положение команд: Беларусь — 8 очков, Фарерские острова — 6, Литва — 5, Эстония — 4, Греция — 4, Финляндия — 3.

В предварительной группе В команды финишировали в таком порядке: Македония — 7, Швейцария — 6, Украина — 4, Италия — 3, Великобритания — 0.

Теперь в субботу, 28 июля, в матче за выход в финал белорусские гандболисты встретятся с командой Швейцарии, а фарерцы будут соперничать с македонцами. Победители полуфинальных матчей 29 июля сыграют в поединке за первое место и единственную путевку в элитный дивизион континентального молодежного первенства. Неудачники полуфиналов поспорят за третью позицию.

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