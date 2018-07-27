Белорусы уступили фарерцам на молодежном чемпионате Европы по гандболу

После четырех викторий кряду в предварительной группе А белорусы в 5-м туре уступили команде Фарерских островов со счетом 22:29, но все равно заняли первое место. До этого подопечные Олега Шарейко победили сверстников из Финляндии (39:30), Греции (34:24), Эстонии (29:22) и Литвы (30:20).

Читайте также Российские гандболисты проиграли 4-й матч подряд на молодёжном ЧЕ в Словении

Итоговое положение команд: Беларусь — 8 очков, Фарерские острова — 6, Литва — 5, Эстония — 4, Греция — 4, Финляндия — 3.

В предварительной группе В команды финишировали в таком порядке: Македония — 7, Швейцария — 6, Украина — 4, Италия — 3, Великобритания — 0.