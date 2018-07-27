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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские гандболисты проиграли 6-й матч подряд на молодёжном ЧЕ в Словении

Мужская сборная России по гандболу потерпела шестое подряд поражение на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Словении.

В матче утешительного турнира за 13−16-е места российские гандболисты уступили команде Израиля со счётом 19:26.

На групповом этапе россияне проиграли командам Хорватии (22:26), Испании (20:28), Польши (28:36), а в турнире за 9−16-е места — венграм (34:37) и датчанам (25:30).

Гандбол. Чемпионат Европы U20. Целе, Словения
Мужчины. Турнир за 13−16-е места
Израиль — Россия — 26:19 (12:10).

В противостоянии за 15-е место российские гандболисты поспорят либо со сборной Румынии, либо с командой Польши.

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