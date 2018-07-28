Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Анжи
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия
Заря Лг
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Львов
Динамо К
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
27.07
Локомотив М0
ЦСКА1
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
10Усик победил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира
13:59 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Греции в четвертьфинале ЧМ

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Греции в матче ¼ финала чемпионата мира, который проходит в Казани.

Встреча завершилась со счетом 1−2 (25:22, 18:22, 10:12) в пользу представительниц Греции. Российская национальная команда сыграет в мини-турнире за места с 5-го по 8-е со сборными Дании, Польши и Парагвая.

Ранее мужская национальная команда уступила сборной Венгрии со счетом 0−2 (20:21, 14:21) в четвертьфинале турнира и потеряла шансы на медали чемпионата мира. Российские гандболисты также сыграют в мини-турнире против команд Ирана, Испании и Дании.

Чемпионат мира по пляжному гандболу проходит в Центре пляжных видов спорта, который расположен на правом берегу реки Казанки. Турнир завершится 29 июля.

 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России
«Спартак» — «Оренбург». Довбня снова против Карреры
Гамова раскритиковала Минспорт за звания ЗМС футболистам сборной
«Монако» представил Головина по-царски. На это стоит посмотреть
10 молодых игроков РПЛ, которые должны проявить себя
Витиньо попрощался с футболистами и руководством ЦСКА
СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» об аренде Игуаина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка