Женская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Греции в четвертьфинале ЧМ
КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Греции в матче ¼ финала чемпионата мира, который проходит в Казани.
КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Греции в матче ¼ финала чемпионата мира, который проходит в Казани.
Встреча завершилась со счетом 1−2 (25:22, 18:22, 10:12) в пользу представительниц Греции. Российская национальная команда сыграет в
Ранее мужская национальная команда уступила сборной Венгрии со счетом 0−2 (20:21, 14:21) в четвертьфинале турнира и потеряла шансы на медали чемпионата мира. Российские гандболисты также сыграют в
Чемпионат мира по пляжному гандболу проходит в Центре пляжных видов спорта, который расположен на правом берегу реки Казанки. Турнир завершится 29 июля.