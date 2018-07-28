Женская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Греции в четвертьфинале ЧМ

Встреча завершилась со счетом 1−2 (25:22, 18:22, 10:12) в пользу представительниц Греции. Российская национальная команда сыграет в мини-турнире за места с 5-го по 8-е со сборными Дании, Польши и Парагвая.

Ранее мужская национальная команда уступила сборной Венгрии со счетом 0−2 (20:21, 14:21) в четвертьфинале турнира и потеряла шансы на медали чемпионата мира. Российские гандболисты также сыграют в мини-турнире против команд Ирана, Испании и Дании.