Белорусские гандболисты вышли в финал молодежного чемпионата Европы

В полуфинальном поединке белорусы переиграли сверстников из Швейцарии со счетом 33:27. Самым результативным в составе победителей стал Николай Алехин, забросивший 10 мячей, в активе Артура Рудя и Дмитрия Хмелькова по 8 точных бросков.

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В решающем матче за единственную путевку в элитный дивизион молодежного первенства континента подопечные Олега Шарейко сегодня встретятся с командой Македонии. В полуфинале македонцы были сильнее сборной Фарерских островов — 27:25.

На этом турнире белорусские гандболисты заняли первое место в предварительной группе А, победив соперников из Греции (34:24), Эстонии (29:22), Литвы (30:29), Финляндии (39:30) и уступив фарерцам (22:29).