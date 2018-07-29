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21:47 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Бразилии по пляжному гандболу стала чемпионом мира. Турнир проходил в Казани с 24 по 29 июля.

В финале бразильцы победили хорватов со счетом 2−0 (19:18, 22:20). Бронзу завоевала сборная Венгрии, обыграв шведов — 2−0 (18:12, 17:16). Мужская сборная России заняла шестое место.

Бразильцы в пятый раз в истории стали чемпионами мира (2006, 2010−2014, 2018). Сборная России лишь раз смогла завоевать медали чемпионата мира, когда на первом турнире в истории в 2004 году россияне стали третьими.

Среди женщин лучшими стали гречанки, в финальном матче они обыграли сборную Норвегии со счетом 2−1 (18:14, 15:24, 5:2). Бронзовыми призерами стали бразильянки, обыграв сборную Испании со счетом 2−0 (14:10, 15:10). Россиянки заняли седьмое место.

Гречанки впервые в истории стали чемпионками мира. Лучшим результатом женской сборной России по пляжному гандболу является золото турнира 2004 года, на ЧМ-2006 россиянки завоевали бронзовые награды.

Чемпионат мира по пляжному гандболу проводится каждые два года, начиная с 2004 года.

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