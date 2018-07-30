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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы не прошли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы по гандболу

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) заняли второе место на чемпионате Европы (дивизион 2) в Скопье и не вышли в элитную группу континентального первенства в этой возрастной категории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за единственную путевку в элитный дивизион белорусские гандболисты уступили хозяевам турнира македонцам со счетом 23:29.

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На соревнованиях в столице Македонии команда Олега Шарейко заняла первое место в предварительной группе А, победив соперников из Греции (34:24), Эстонии (29:22), Литвы (30:29), Финляндии (39:30) и уступив фарерцам (22:29). В полуфинале белорусы переиграли сверстников из Швейцарии со счетом 33:27. Швейцарцы финишировали третьими, разгромив в матче за бронзу фарерцев со счетом 32:17.

По итогам турнира в Скопье его лучшим игроком признан белорус Артур Рудь. Два белорусских гандболиста вошли в символическую сборную ЧЕ — разыгрывающий Юлиан Гирик и правый полусредний Николай Алехин. Лучшим бомбардиром стал литовец Каролис Антанавичюс, забросивший 53 мяча.

Чемпионами Европы в этой возрастной категории в словенском Целе стали гандболисты Словении, переигравшие в финале французов — 31:30, бронза у сборной Германии, победившей португальцев со счетом 29:26. Покидает элиту молодежного первенства Старого Света команда Польши.

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