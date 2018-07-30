Умерла чемпионка мира по гандболу Елена Паршкова
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпионка мира в составе сборной России Елена Паршкова умерла в возрасте 41 года после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпионка мира в составе сборной России Елена Паршкова умерла в возрасте 41 года после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
Спортсменка скончалась в ночь с субботы на воскресенье в
В составе сборной России Паршкова в 2001 году выиграла чемпионат мира. С тольяттинской «Лада» она трижды побеждала в чемпионатах России и один раз выиграла Кубок обладателей Кубков.
«Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Паршковой», — говорится в сообщении.