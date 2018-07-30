Умерла чемпионка мира по гандболу Елена Паршкова

Спортсменка скончалась в ночь с субботы на воскресенье в Ростове-на-Дону.

В составе сборной России Паршкова в 2001 году выиграла чемпионат мира. С тольяттинской «Лада» она трижды побеждала в чемпионатах России и один раз выиграла Кубок обладателей Кубков.