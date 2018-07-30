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23:00 (мск), источник: Р-Спорт

Умерла чемпионка мира по гандболу Елена Паршкова

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпионка мира в составе сборной России Елена Паршкова умерла в возрасте 41 года после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Спортсменка скончалась в ночь с субботы на воскресенье в Ростове-на-Дону.

В составе сборной России Паршкова в 2001 году выиграла чемпионат мира. С тольяттинской «Лада» она трижды побеждала в чемпионатах России и один раз выиграла Кубок обладателей Кубков.

«Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Паршковой», — говорится в сообщении.

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