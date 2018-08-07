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11:05 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова первый матч Лиги чемпионов проведет против «Кристианстада»

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова первый матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов проведет против шведского «Кристианстада», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Европейской федерации гандбола.

Стало известно расписание матчей групповой стадии, которые пройдут в сентябре-декабре. Согласно жеребьевке в новом сезоне БГК сыграет в группе А. Первый поединок «мешковцы» проведут на выезде 15 сентября против шведского «Кристианстада». Уже 22 сентября БГК примет на домашней арене действующего обладателя титула — французский «Монпелье». Затем команда с берегов Буга направится в Германию, где 26 сентября встретится с «Райн Левеном».

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В октябре в Лиге чемпионов Брестский гандбольный клуб сыграет дважды, оба раза дома. На 6 октября запланирован матч с венгерским «Веспремом». Ровно через неделю после этого болельщики брестчан смогут поддержать своих любимцев в поединке против испанской «Барселоны».

После небольшой паузы «мешковцам» предстоит играть лигачемпионские матчи каждые выходные. Так, 3 ноября брестчане на выезде встретятся с македонским «Вардаром», 10 ноября дома примут гандболистов польского «Виве», а уже через неделю с ними состоится ответный матч. Также в этом месяце БГК в Бресте сыграет второй матч с «Вардаром».

Еще не определена дата ответного поединка с «Барселоной». Он состоится в столице Каталонии в период с 28 ноября по 2 декабря.

Возобновятся игры групповой стадии Лиги чемпионов в феврале.

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