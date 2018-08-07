БГК им. Мешкова первый матч Лиги чемпионов проведет против «Кристианстада»

Стало известно расписание матчей групповой стадии, которые пройдут в сентябре-декабре. Согласно жеребьевке в новом сезоне БГК сыграет в группе А. Первый поединок «мешковцы» проведут на выезде 15 сентября против шведского «Кристианстада». Уже 22 сентября БГК примет на домашней арене действующего обладателя титула — французский «Монпелье». Затем команда с берегов Буга направится в Германию, где 26 сентября встретится с «Райн Левеном».

В октябре в Лиге чемпионов Брестский гандбольный клуб сыграет дважды, оба раза дома. На 6 октября запланирован матч с венгерским «Веспремом». Ровно через неделю после этого болельщики брестчан смогут поддержать своих любимцев в поединке против испанской «Барселоны».

После небольшой паузы «мешковцам» предстоит играть лигачемпионские матчи каждые выходные. Так, 3 ноября брестчане на выезде встретятся с македонским «Вардаром», 10 ноября дома примут гандболистов польского «Виве», а уже через неделю с ними состоится ответный матч. Также в этом месяце БГК в Бресте сыграет второй матч с «Вардаром».

Еще не определена дата ответного поединка с «Барселоной». Он состоится в столице Каталонии в период с 28 ноября по 2 декабря.