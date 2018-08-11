Белорусские гандболисты разгромили греков на старте юниорского ЧЕ во втором дивизионе

В стартовом поединке в предварительной группе В команда Олега Шарейко разгромила сверстников из Греции со счетом 32:22.

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Сегодня белорусы встретятся с хозяевами турнира гандболистами Грузии, которые накануне сыграли вничью с финнами — 25:25. Во вторник, 14 августа, белорусская дружина сыграет с командой Финляндии, а 16 августа завершит первый этап матчем с итальянцами.

В предварительной группе А играют гандболисты Швейцарии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Македонии и Фарерских островов.