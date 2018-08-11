Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Словении
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в финал международного турнира в словенском
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в финал международного турнира в словенском
В полуфинальной встрече
Самым результативным в составе минчан стал Владислав Донцов, забросивший 7 мячей. Сегодня вечером в поединке за первое место армейцы встретятся с хозяином соревнований командой «Крка», которая в полуфинале одолела своих земляков из клуба «Лока» — 32:29.
В преддверии турнира в
Чемпион Беларуси БГК имени Мешкова под началом нового наставника испанского специалиста Маноло Каденаса в эти дни также готовится к сезону в Словении. Брестчане одержали две победы — в первом спарринге был обыгран сильнейший словенский клуб «Целе» — 30:29, а затем с таким же результатом и