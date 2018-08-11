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16:46 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Словении

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в финал международного турнира в словенском Ново-Место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальной встрече вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли венгерский клуб «Чурго» со счетом 32:25 (17:13).

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Самым результативным в составе минчан стал Владислав Донцов, забросивший 7 мячей. Сегодня вечером в поединке за первое место армейцы встретятся с хозяином соревнований командой «Крка», которая в полуфинале одолела своих земляков из клуба «Лока» — 32:29.

В преддверии турнира в Ново-Место подопечные Игоря Папруги одолели в товарищеском матче сборную Саудовской Аравии со счетом 31:29. Результативностью в составе минчан отметился Никита Вайлупов, в активе которого 6 точных бросков.

Чемпион Беларуси БГК имени Мешкова под началом нового наставника испанского специалиста Маноло Каденаса в эти дни также готовится к сезону в Словении. Брестчане одержали две победы — в первом спарринге был обыгран сильнейший словенский клуб «Целе» — 30:29, а затем с таким же результатом и вице-чемпион «Рибница».

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