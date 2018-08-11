Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Словении

В полуфинальной встрече вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли венгерский клуб «Чурго» со счетом 32:25 (17:13).

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Самым результативным в составе минчан стал Владислав Донцов, забросивший 7 мячей. Сегодня вечером в поединке за первое место армейцы встретятся с хозяином соревнований командой «Крка», которая в полуфинале одолела своих земляков из клуба «Лока» — 32:29.

В преддверии турнира в Ново-Место подопечные Игоря Папруги одолели в товарищеском матче сборную Саудовской Аравии со счетом 31:29. Результативностью в составе минчан отметился Никита Вайлупов, в активе которого 6 точных бросков.