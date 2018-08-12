Гандболисты минского СКА выиграли турнир в Словении
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали победителями международного турнира в словенском
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали победителями международного турнира в словенском
В решающем поединке соревнований минчане победили словенский клуб «Крка» со счетом 34:30 (15:16).
Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. В полуфинале
Перед стартом турнира в
Заключительный спарринг предсезонного сбора в Словении армейцы проведут 15 августа против гандболистов местного клуба «Рибница».