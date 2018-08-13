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13:21 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты БГК в Кубке Белгазпромбанка сыграют с командами из России, Испании и Израиля

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17—19 августа состоится XI Международный турнир по гандболу среди мужских команд «Кубок Белгазпромбанка», сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГК имени Мешкова.

Гандболисты БГК вернулись в Брест с предсезонного сбора в Словении. Там «мешковцы» провели два товарищеских матча: с одинаковым минимальным счетом они обыграли местные «Целе» и «Рибницу» (30:29). По возвращении на родину брестчане приступили к подготовке к домашнему турниру. В нынешнем году их соперниками станут команды из России, Испании и Израиля. Между собой соперники сыграют по кругу. Обладателем титула станет дружина, на чьем счету окажется больше победных очков.

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Все поединки пройдут на главной арене спорткомплекса «Виктория». Так, 17 августа встретятся российский «Спартак» и испанский «Гранольерс». Позже на площадку выйдут гандболисты БГК и израильского «Маккаби». Во второй день соревнований хозяева будут противостоять «Спартаку», 18 августа — «Гранольерсу».

Победителю турнира будет вручен кубок в виде бронзовой Каменецкой вежи, вершину которой украшает стеклянный гандбольный мяч. Лучшие игроки соревнований получат статуэтки со стеклянным зубром. Комплект наград разработали белорусские художники Павел Войницкий и Елена Златкович.

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