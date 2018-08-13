Гандболисты БГК в Кубке Белгазпромбанка сыграют с командами из России, Испании и Израиля

Гандболисты БГК вернулись в Брест с предсезонного сбора в Словении. Там «мешковцы» провели два товарищеских матча: с одинаковым минимальным счетом они обыграли местные «Целе» и «Рибницу» (30:29). По возвращении на родину брестчане приступили к подготовке к домашнему турниру. В нынешнем году их соперниками станут команды из России, Испании и Израиля. Между собой соперники сыграют по кругу. Обладателем титула станет дружина, на чьем счету окажется больше победных очков.