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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

Команды из шести стран составят конкуренцию БГК в новом сезоне SEHA-лиги

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команды из семи стран примут участие в новом сезоне SEHA-лиги, сообщили БЕЛТА в исполнительном комитете SEHA-Gazprom League.

В восьмом сезоне турнира примут участие десять команд.

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Беларусь представит Брестский гандбольный клуб им. Мешкова, Боснию и Герцеговину — «Извиджач», Словакию — «Татран». Впервые в SEHA-лиге выступит дружина из Румынии, ее честь будет защищать столичная «Стяуа». По два клуба делегируют Македония («Вардар» и «Металург»), Хорватия («Нексе» и «Загреб»), а также Сербия («Войводина» и «Железничар»). Лигу покинули словенские команды.

Турнир пройдет по круговой системе, соперники сыграют по 18 матчей. Квартет сильнейших выйдет в «Финал четырех», в котором весной 2019 года определится победитель. Стартует сезон 28—29 августа.

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