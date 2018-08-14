Команды из шести стран составят конкуренцию БГК в новом сезоне SEHA-лиги

Гандболисты БГК в Кубке Белгазпромбанка сыграют с командами из России, Испании и Израиля

Беларусь представит Брестский гандбольный клуб им. Мешкова, Боснию и Герцеговину — «Извиджач», Словакию — «Татран». Впервые в SEHA-лиге выступит дружина из Румынии, ее честь будет защищать столичная «Стяуа». По два клуба делегируют Македония («Вардар» и «Металург»), Хорватия («Нексе» и «Загреб»), а также Сербия («Войводина» и «Железничар»). Лигу покинули словенские команды.