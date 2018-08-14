Команды из шести стран составят конкуренцию БГК в новом сезоне SEHA-лиги
14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команды из семи стран примут участие в новом сезоне
14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команды из семи стран примут участие в новом сезоне
В восьмом сезоне турнира примут участие десять команд.
Беларусь представит Брестский гандбольный клуб им. Мешкова, Боснию и Герцеговину — «Извиджач», Словакию — «Татран». Впервые в
Турнир пройдет по круговой системе, соперники сыграют по 18 матчей. Квартет сильнейших выйдет в «Финал четырех», в котором весной 2019 года определится победитель. Стартует сезон