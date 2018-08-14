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21:19 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты победили финнов на юниорском ЧЕ в Грузии

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) одержали вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе 2, который проходит в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 3-го тура предварительной группы В белорусы уверенно обыграли сверстников из Финляндии со счетом 35:19. На старте турнира команда Олега Шарейко уверенно переиграла команду Греции — 32:22, а затем неожиданно проиграла хозяевам турнира гандболистам Грузии со счетом 24:32.

В четверг, 16 августа, белорусские гандболисты завершат первый этап соревнований матчем с итальянцами.

В предварительной группе А играют гандболисты Швейцарии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Македонии и Фарерских островов.

По итогам группового этапа по две лучшие команды выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за единственную путевку в элитный дивизион континентального первенства.

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