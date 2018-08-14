Белорусские гандболисты победили финнов на юниорском ЧЕ в Грузии

Сегодня в поединке 3-го тура предварительной группы В белорусы уверенно обыграли сверстников из Финляндии со счетом 35:19. На старте турнира команда Олега Шарейко уверенно переиграла команду Греции — 32:22, а затем неожиданно проиграла хозяевам турнира гандболистам Грузии со счетом 24:32.

В четверг, 16 августа, белорусские гандболисты завершат первый этап соревнований матчем с итальянцами.

В предварительной группе А играют гандболисты Швейцарии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Македонии и Фарерских островов.