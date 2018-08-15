БГК нацеливается на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов по гандболу

Источник: РИА "Новости"

«Что касается планов на сезон, то в Лиге чемпионов должны постараться выйти в четвертьфинал. В SEHA-лиге будем больше давать играть молодежному составу, чтобы они росли, чтобы у них была игровая практика с серьезными командами. Конечно же, хотим выиграть чемпионат и Кубок Беларуси», — отметил Павел Башкин.

В межсезонье состав чемпионов Беларуси изменился. Полностью обновился тренерский штаб, который возглавил испанский специалист Маноло Каденас. Под его руководством тренируются 25 гандболистов. Язык общения в команде — английский.

«Конечно, для меня все новое, но я удовлетворен отношением игроков ко мне и к тренировочному процессу, потихоньку налаживаем связи, — сказал главный тренер БГК. — Уже немного освоился в Бресте. Сейчас мое любимое место — спорткомплекс “Виктория”, здесь я провожу много времени. Люблю изучать историю страны и города, где нахожусь. Вместе с командой посетили несколько достопримечательностей, очень понравилось».

Также с нынешнего сезона цвета брестчан будут защищать четыре новичка. Состав «мешковцев» пополнили разыгрывающий Сандро Обранович и правый полусредний Шиме Ивич из Хорватии, правый угловой Дарко Джукич из Сербии. Компанию легионерам в этом списке составил белорус Александр Бочко, выступающий на позиции разыгрывающего. В Брест он перебрался из финского «Риихимяки». «Интенсивно, много тренируемся с желанием и самоотдачей. Все проходит в боевом и позитивном ритме, игроки и тренерский штаб нацелены на результат. Конечно, как и после любого переезда в новый клуб, есть небольшие сложности. Здесь это не сильно чувствуется, потому что многих ребят я знаю. Максимально настроен добиваться поставленных задач, выигрывать матчи», — подчеркнул гандболист.