Гандболисты юношеской сборной Беларуси вышли в полуфинал ЧЕ в дивизионе 2

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Олега Шарейко уступили итальянцам 22:27 и заняли второе место.

В предыдущих встречах первого этапа белорусы уверенно переиграли сверстников из Греции (32:22) и Финляндии (35:19), но уступили гандболистам Грузии (24:32).

Итоговое положение: Италия — 8 очков, Беларусь — 6, Грузия — 3, Финляндия — 3, Греция — 2.

Турнир в предварительной группе А завершился так: Македония — 10, Швейцария — 8, Люксембург — 6, Фарерские острова — 4, Эстония — 2, Литва — 0.

Таким образом, 18 августа в полуфинале сборная Беларуси встретится с командой Македонии, а итальянские гандболисты сыграют со швейцарцами.