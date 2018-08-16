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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты юношеской сборной Беларуси вышли в полуфинал ЧЕ в дивизионе 2

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в полуфинал чемпионата Европы в дивизионе 2, который проходит в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Олега Шарейко уступили итальянцам 22:27 и заняли второе место.

В предыдущих встречах первого этапа белорусы уверенно переиграли сверстников из Греции (32:22) и Финляндии (35:19), но уступили гандболистам Грузии (24:32).

Итоговое положение: Италия — 8 очков, Беларусь — 6, Грузия — 3, Финляндия — 3, Греция — 2.

Турнир в предварительной группе А завершился так: Македония — 10, Швейцария — 8, Люксембург — 6, Фарерские острова — 4, Эстония — 2, Литва — 0.

Таким образом, 18 августа в полуфинале сборная Беларуси встретится с командой Македонии, а итальянские гандболисты сыграют со швейцарцами.

Победители этих матчей 19 августа разыграют единственную путевку в элитный дивизион континентального первенства.

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