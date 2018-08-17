БГК им. Мешкова стартовал с победы на Кубке Белгазпромбанка

Первыми на площадку сегодня вышли гандболисты российского «Спартака» и испанского «Гранольерса». Они сыграли вничью — 24:24.

Вторую пару составили БГК и израильский «Маккаби». С первых минут команды продемонстрировали бескомпромиссную игру, боролись за каждый мяч. Спустя десять минут игры «мешковцы» смогли разгадать стратегию соперников и начали отрываться в счете. К 20-й минуте разрыв достиг семи мячей. Перед перерывом лидерство брестчан упрочилось еще больше — 22:13. Во второй половине встречи события развивались по тому же сценарию. Хозяева не встретили серьезного сопротивления со стороны израильского клуба, уверенно победив его со счетом 42:25.

«Приятно выиграть в первом матче сезона на домашней площадке. Постараемся закончить турнир на хорошей ноте, — отметил капитан БГК Сергей Шилович. — Пока новые игроки вливаются, налаживаются взаимосвязи, постараемся от матча к матчу набирать обороты. Товарищеские матчи — репетиция перед важными играми в Лиге чемпионов. У нас сложная группа, нельзя терять очки».