Александр Мешков: в БГК появилась третья ежедневная тренировка — изучение английского. Это язык общения команды на площадке

Конец августа — традиционная пора большого гандбола в Бресте. Вот уже 11-й раз там проходит представительный «Кубок Белгазпромбанка». На этот раз в гости к БГК имени Мешкова съехались испанский «Гранольерс», российский «Спартак», израильский «Маккаби».



Во второй день турнира в «Виктории» совместили полезное с полезным — провели организационное собрание детской гандбольной лиги «Zubr Cup», которая находится на попечении БГК. В начале заседания слово взял Александр Мешков.



Мы с вами заходим на третий сезон детской лиги «Zubr Cup». ТУрнир будет еще интереснее, еще симпатичнее, еще увлекательнее. Уже одно количество команд, которые собираются в нем участвовать, говорит о том, что он нужен и он интересен. Их будет 69. То есть география расширяется. Думаю, вы обратили внимание, что мы значительно усилили директорат лиги, пригласили уважаемых людей. Мы посчитали, что нам надо немножко добавить в административном ресурсе, помочь командам, особенно из небольших городов. Думаю, результаты увидим уже в ближайшее время. Как обычно, за школами остается доезд команд до места соревнований. Клуб берет на себя остальные расходы. Сохраняется и культурно-образовательная программа.

На тему основной команды БГК Мешков перескочил еще по ходу собрания.



В стартовом составе в матче с «Маккаби» появились три коренных брестчанина: Кулак, Юринок и Шумак. Четвертый — Сельвесюк —выходит на замену, когда Потеко в очередной раз рвут майку. Это парни, которых нашел Вашкевич и которые прошли тернистый путь. Есть еще молодежь, которая стучится: Дорофеев, Лощаков, Куран, Корсак… В этом году они будут иметь возможность играть в СЕХА-лиге. Этот турнир мы отдадим молодежи, чтобы она могла там наигрываться. Помощник главного тренера Рауль Алонсо вел молодежный проект в «Киле». Сегодня проводил с ними совещание. Стоит задача создать такую же систему и у нас, оказать в этом плане посильную помощь.



В этом сезоне мы также сохраняем туры «Zubr Cup», когда в Бресте будет Лига чемпионов. А розыгрыш Лиги чемпионов нынче вообще уникальный и выдающийся. В нашей группе играют четыре последних победителя Лиги чемпионов. Будет интересно. Пацаны могут увидеть все воочию и даже потрогать кого-то из игроков руками. В будущее «Zubr Cup» смотрю с оптимизмом. Мы начинали с 16 команд, а сейчас их уже 69.

Источник: Прессбол

А после собрания, которое продолжалось недолго, глава БГК предложил журналистам задать вопросы касательно главной команды.



Какие впечатления оставил первый домашний матч БГК под руководством Маноло Каденаса?

Говорил еще в прошлом году: у нас будет новая команда, новые подходы к организации игры. И у нас новый тренерский штаб. Все иное. Все игроки бегут на протяжении 60 минут игры, жаждут выйти на площадку и доказать свое право находиться там. Что еще может быть лучше? Понимаю, что мы только в начале пути становления новой команды. В пятницу все имели возможность увидеть зачатки этой команды. Работа продолжается. Она идет очень интенсивно. Давайте предоставим главному тренеру возможность поработать.

Как оцените трансферную кампанию клуба в межсезонье?

Думаю, она могла бы быть и лучше. Но в любом случае исходим из тех людей, которые есть. Будем этим составом решать поставленные задачи. А в Лиге чемпионов задача, считаю, амбициозная и правильная. Мы к этому пришли. Должны выйти в ¼ финала вне зависимости от группы. Тем интереснее будет играть.

Есть суперпроект «Zubr Cup», есть БГК-2. Будет ли предпринят следующий шаг в развитии молодежного направления? Может, появится академия?

Выбор нового тренерского штаба был привязан в том числе к этому. Люди имеют опыт и умеют работать с молодежью. На встрече мы также обсуждали эту тему. Однако давайте расставлять приоритеты. Сегодня [в центре внимания] — первая команда. Но я обратил их внимание на это. Рауль Алонсо привел пример. Большая школа «Киля» на выход в основной состав за пять лет дала одного человека. Это Руне Дамке. Говорю: у нас полуразобранная система дала три человека. А что будет, когда мы эту систему сложим и будем заниматься профессионально и грамотно? Мы к этому идем. Однажды в составе будут одни воспитанники. Только это невозможно сделать сразу. Но цель такую мы ставим.

Источник: Прессбол

Есть ли вероятность, что с приходом нового тренерского штаба в ближайшие годы БГК будет не только развивать воспитанников, но и собирать лучших молодых игроков в Бресте?

Думаю, что все возможно. В БГК появилась третья ежедневная тренировка — изучение английского. Язык общения команды на площадке — английский. Для нас это вызов, испытание. У нас никогда не было нерусскоговорящего тренера. Были литовцы, украинцы, россияне, белорусы… Все учат английский. Появление перспективных игроков из-за рубежа не исключается. Им будет проще вливаться в коллектив. Вы знаете, этим летом у нас было несколько вариантов подписания молодых игроков. Посмотрим, наш интерес широк. В любом случае команду будем усиливать — и за счет воспитанников, и за счет приглашенных гандболистов. Вы видели: в этом году мы команду омолодили. И будем дальше ее омолаживать.

БГК-2 по своему уровню уступает считанным командам в Беларуси. Предпринимались ли попытки пропихнуть его в первый дивизион?

Слушайте, нам не надо никого никуда пропихивать. Наша задача — довести до основной команды тех пацанов, которые на подходе к ней, но уже не могут играть в БГК-2. Для них будет СЕХА-лига. В этом турнире в нынешнем сезоне никаких задач не ставится. Причем впервые. Это площадка для воспитания молодежи и получения практики главной командой, когда это ей понадобится. Расписание СЕХА-лиги нынче будет более лояльно к клубам, которые играют в Лиге чемпионов. А создавать еще одну команду… Так мы можем весь чемпионат заполнить своими воспитанниками. У нас однажды БГК-2 уже играл в первом дивизионе и занял третье место. Ну и что? Зачем? Нам это не надо.

Источник: Прессбол

БГК рассматривал сразу несколько кандидатов на роль главного тренера. Почему остановились именно на Каденасе?

А потому, что круче Каденаса нет никого. Скажу следующее. Может, вы видели фотографию Каденаса в инстаграме. Там слушатели тренерских курсов. Вот это круг общения человека, который пришел к нам работать. Его не надо было ни в чем убеждать. Он сам профессионал и за собственные деньги, как он сказал, прошел эти курсы. Видно отношение человека к делу. Кого-то надо убеждать, уговаривать. А кому-то ничего не надо говорить, он сам все знает. И те люди, которые стоят рядом с ним на фото, тоже все знают. Они входят в шестерку ведущих испанских тренеров. Не помню, кто написал: в двух элитных группах Лиги чемпионов шесть испанских тренеров. Все там. Это некий тренд.



То, что у нас появился такой тренер, говорит об уровне, которого достиг клуб. О том, что люди уже готовые к нам ехать. И им не надо рассказывать, что такое Брест, что такое гандбол в Бресте и какие цели ставит перед собой клуб. Они это уже знают. Поэтому Каденас из Аргентины прилетел работать в Брест. Рауль Алонсо, соответственно, — из Австрии. Пушник — из Катара. Они видят, что это известный бренд, что он развивается, что цели амбициозны, и готовы в нем участвовать. Вот поэтому — и Маноло, вот поэтому — и Рауль… Вы видели, что мы взяли еще и физиотерапевта из Литвы Бенаса Блауздиунаса, усилили медицинский штаб. Потому что иначе никак. Надо укрепляться — и тогда, надеюсь, будут результаты.

Что стало решающим аргументом для Каденаса? И расставьте точки над «i»: чемпионат мира станет последним аккордом в работе Маноло со сборной Аргентины?

Да. Ключевой момент — ему хотелось работать в БГК. На самом деле он наблюдал за клубом. Это показало и наше общение с ним. Это успех наших служб, хорошая работа спортивного директора Павла Башкина. Он пригласил Каденаса, а дальше мы уже обо всем договорились. Маноло собрал команду, с которой ему идти. А по поводу сборной Аргентины… Чемпионат мира — и все. Хотя я понимаю, что у Каденаса очень хорошие перспективы вывести эту команду на Олимпийские игры в Токио. У нас тоже амбициозные планы. Это наш компромисс. Потому что последние примеры показывают, что совмещать у тренеров не очень получается. Что-то позитивное — скорее исключение, чем правило. Тем более Аргентина не совсем близкий край.

Источник: Прессбол

Тем не менее первые полгода Каденас будет совмещать посты. Может ли это стать проблемой на этом отрезке?

Никаких проблем не будет. Все аргентинские гандболисты играют в Европе. В октябре предусмотрено международное окно для сборных. Маноло и будет его использовать. У нас ведь есть Рауль Алонсо, который останется и будет спокойно замещать. А чемпионат мира — это чемпионат мира. Понимаю, конечно, что было бы лучше, чтобы он никуда не ездил, сидел тихонько и здесь работал. Но это компромисс. Всегда говорил, что мы готовы идти на него. Он пошел навстречу, мы пошли — вот и договорились. А если бы каждый уперся — ну что было бы? И Каденас уехал бы, и мы остались бы без тренера.

Прежде на таких пресс-конференциях в конце августа вы любили говорить, что долгосрочная цель клуба — это победа в Лиге чемпионов. Стал ли клуб за это лето на шажочек ближе к ее реализации?

Ну, вы же сами можете ответить на этот вопрос. Конечно, стал. Разве вы не видели, что многое поменялось в команде? Мелочей не бывает. Решение принималось осознанно. Чтобы сделать очередной качественный шаг наверх, нам надо было провести вот эти действия. У нас никогда не было ни крепкого второго тренера, ни тренера вратарей, ни такой медицинской службы. Но мы понимаем: не все сразу. Каденасу нужно дать время. Другие подходы, ментальность… Все должны привыкнуть, что теперь вот так. Если тренировка, то от и до. Все пашут, все довольны, все получают колоссальное удовольствие от нагрузок. Можете посмотреть на Шумака, Пешича, Мацкевича, на их спортивную форму. Все будут бодрые, поджарые и нестись сломя голову все 60 минут. И мы станем идти наверх. Цель не отменяется. Четвертьфинал Лиги чемпионов — очередной шаг навстречу этой цели. А появление Каденаса облегчит нам и селекцию, можно будет кое-кого пригласить на усиление. Потому что слабые позиции все равно остаются. И их нужно закрывать.

Есть ли сожаление, что падает уровень СЕХА-лиги? Вы сказали, что БГК будет играть молодежью, о выходе из лиги объявили словенские клубы…

Любой проект переживает взлеты и падения. Наступил этап осмысления. Лига просто-напросто не успела отреагировать на возникшие вызовы. Поменялся формат Лиги чемпионов, произошли другие события. Уже в этом году лига готова была заявить 12 команд. Но возникли сложности во взаимоотношениях с федерациями. Иногда, чтобы сделать два шага вперед, нужно сделать один назад. Лига работает полноформатно. Этот сезон будет переходным. По моей информации в ноябре должен быть заявлен состав команд на следующий год, где все интересующие вас клубы будут.

Им нужно разобраться внутри. Кто думал, что «Горенье» займет третье место в чемпионате Словении?

Источник: Прессбол

Остаются ли надежды, что пункты регламента чемпионата страны, которые не устраивают БГК, в ближайшие сезоны будут отменены, или смирились с этим и работаете, исходя из реалий?

Слушайте, мы же адекватные люди. Спокойно работаем. Свою позицию выразили — и письменно, и устно. У нас нет проблем с исполнением регламентных ограничений. Мы немножко переживали за весь белорусский гандбол и за сборную в том числе. Не буду повторяться, уже выступал на эту тему. Хотели внести некие изменения в интересах национальной команды. Если считают, что для сборной все это хорошо (а для нас всегда все хорошо, и это не проблема)… Недавно задал вопрос Каденасу: знает ли он про «правило левши», про лимит на легионеров? Маноло сказал, что в курсе, что мы готовимся. И он не видит в этом проблемы. Количество белорусов у нас достаточно, чтобы спокойно проходить регламент. Тот же левша Будейко сейчас в юношеской сборной и в ней не на последних ролях. У нас нет проблем. Но хотелось бы, чтобы и у других тоже не было проблем. А они возникают, когда команды, не имеющие высоких левшей, играют стартовые 15 минут вшестером. Уже говорил: мы всегда готовы к компромиссам.