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00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские гандболистки вышли в финал ЧМ U18, обыграв Швецию

Гандболистки сборной России вышли в финал юниорского чемпионата мира U18, который проходит в Польше.

В полуфинале подопечные Любови Сидоричевой обыграли команду Швеции со счётом 29:23 (17:13).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала центральная Валерия Кирдяшева, забившая 14 мячей. 5 голов на счету левой полусредней Елены Смирновой.

В финале 19 августа россиянки встретятся с командой Венгрии. Шведки поспорят за бронзу с командой Южной Кореи.

Напомним, что ранее в 1/8 финала российские гандболистки разгромили команду Туниса (36:16), а в четвертьфинале взяли верх над сверстницами из Дании (29:25).

Гандбол. Чемпионат мира U18. Польша
Женщины. Полуфинал

Россия — Швеция — 29:23 (17:13).

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