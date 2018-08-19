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15:38 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские гандболистки проиграли сборной Северной Кореи на Азиаде-2018

Женская сборная Казахстана по гандболу потерпела поражение на Азиатских играх-2018 в Индонезии, сообщает Sports.kz.

В своем третьем матче в группе она уступила команде Северной Кореи — 33:37. Первый тайм завершился вничью — 17:17, а во втором кореянки оказались сильнее — 20:16. Самой результативной в составе сборной Казахстана стала Дана Абильда — 10 мячей.

Напомним, ранее казахстанки разгромили сборную Индии — 36:19 — и вырвали победу у Китая — 27:26. Впереди сборную Казахстана ждет заключительный матч группового этапа — 23 августа против Южной Кореи.

Азиатские игры-2018 проходят в индонезийских городах Джакарта и Палембанг. Соревнования продлятся до 2 сентября. От Казахстана сюда отправились 440 спортсменов, которые выступят в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.

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