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19:02 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова выиграл Кубок Белгазпромбанка

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова выиграл XI международный турнир «Кубок Белгазпромбанка», который прошел в Бресте 17—19 августа, передает корреспондент БЕЛТА.

В первый день соревнований БГК разгромно победил израильский «Маккаби» (42:25), 18 августа брестчане были сильнее российского «Спартака» (23:20). Две виктории позволили хозяевам площадки досрочно завоевать трофей. При этом заключительный матч против испанского «Гранольерса» выдался для «мешковцев» напряженным. Они уступали по ходу первого тайма (13:15), сравняли счет в начале второй половины встречи, однако упустили победу на последней минуте — 32:33.

Кубок Белгазпромбанка стал для «мешковцев» первой наградой в новом сезоне. Второе место в турнире заняли игроки «Спартака», третье — «Гранольерса». На последней позиции разместился «Маккаби».

«Мы создаем новую команду, она пока “сырая”. Поэтому результат на турнире воспринимаем как успешный, но работать нужно еще очень много», — подчеркнул учредитель БГК Александр Мешков.

В ближайшее время гандбольный клуб с берегов Буга примет участие в еще одном товарищеском турнире. Он состоится 23—26 августа во французском Страсбурге. На предварительном этапе БГК в группе 1 сыграет с «Пари Сен-Жермен» и «Вардаром». Далее, в зависимости от занятого места в своем трио, «мешковцы» могут получить в соперники «Веспрем», «Монпелье» либо «Нант».

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