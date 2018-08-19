БГК им. Мешкова выиграл Кубок Белгазпромбанка

В первый день соревнований БГК разгромно победил израильский «Маккаби» (42:25), 18 августа брестчане были сильнее российского «Спартака» (23:20). Две виктории позволили хозяевам площадки досрочно завоевать трофей. При этом заключительный матч против испанского «Гранольерса» выдался для «мешковцев» напряженным. Они уступали по ходу первого тайма (13:15), сравняли счет в начале второй половины встречи, однако упустили победу на последней минуте — 32:33.

Кубок Белгазпромбанка стал для «мешковцев» первой наградой в новом сезоне. Второе место в турнире заняли игроки «Спартака», третье — «Гранольерса». На последней позиции разместился «Маккаби».

«Мы создаем новую команду, она пока “сырая”. Поэтому результат на турнире воспринимаем как успешный, но работать нужно еще очень много», — подчеркнул учредитель БГК Александр Мешков.