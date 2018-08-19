Гандболистки сборной России выиграли чемпионат мира U18

В финале подопечные Любови Сидоричевой обыграли команду Венгрии со счётом 29:27 (15:12). Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала Елена Михайличенко, забившая 10 мячей. 8 раз отличилась Валерия Кирдяшева, 5 — Екатерина Левчина.

Бронзовыми призёрами стали гандболистки команды Южной Кореи, обыгравшие в матче за третье место соперниц из Швеции со счётом 34:27.

Напомним, что ранее в 1/8 финала российские гандболистки разгромили команду Туниса (36:16), в четвертьфинале взяли верх над сверстницами из Дании (29:25), а в полуфинале — над шведской командой (29:23).

Гандбол. Чемпионат мира U18. Польша

Женщины. Финал