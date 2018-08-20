Лев Воронин: Любая из нынешних чемпионок может поехать на Олимпиаду
Олимпийский чемпион, а ныне генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин подвел итоги юношеского чемпионата мира в Польше, на котором наши девушки выиграли золото.
Олимпийский чемпион, а ныне генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин подвел итоги юношеского чемпионата мира в Польше, на котором наши девушки выиграли золото.
Накануне в финальном матче россиянки обыграли сверстниц из Венгрии со счетом 29:27, завершив турнир без единого поражения. Также в
И вполне возможно, что уже через два года
— У нас на сегодняшний день достаточно хороший, качественный подбор составов у девушек по всем возрастам, — отметил Воронин в разговоре с Team Russia. — Все команды готовы бороться за медали высшего достоинства. Если говорить непосредственно о команде U18, то она на турнире в Польше действовала как единый организм. Плюс нельзя не отметить сумасшедшую работу тренерского штаба во главе с Любовью Сидоричевой. В команде был создан прекрасный микроклимат, это было видно.
— Российская команда не потерпела ни одного поражения — это подчеркивает убедительность общей победы?
— Мы, скажем так, прошлись катком по всему турниру. В том числе по командам Дании, Швеции — странам, где всегда была сильная школа женского гандбола. Но российские девчонки доказали, что мы на сегодняшний день по праву считаемся одним из мировых лидеров. Повторюсь, у нас команды всех возрастов очень хорошие, и в последние годы почти все брали медали на высоком уровне.
— Преимущество было у нас и в решающем матче с венгерками, хотя концовка выдалась напряженной.
— Перед финалом большинство специалистов, насколько мне известно, считали фаворитом сборную Венгрии, но наши девчонки оказались сильнее по игре.
Хотя счет в концовке встречи несколько раз почти сравнивался, но ни в одном эпизоде не было такого, чтобы команда «поплыла» или
— Учитывая силу нашего резерва — можно ли говорить, что
— До Игр-2020 у нас два года. Тем девчонкам, что победили сейчас в Польше, в 2020-м будет по 19−20 лет. Если вспомнить Олимпиаду в Рио, то там у нас и Даша Дмитриева была достаточно молодой спортсменкой, и Анна Вяхирева. Поэтому, я считаю, из этих команд любая спортсменка может попасть в обойму национальной сборной и побороться за путевку на Игры.
Стоит отметить, что забросившая в финале 14 мячей левая полусредняя сборной России Елена Михайличенко была признана самым ценным игроком чемпионата. А вратарь Анна Верещак и разыгрывающая Виктория Кирдяшова вошли в символическую сборную турнира.