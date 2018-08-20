Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал2
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
17:36 (мск), источник: TeamRussia.pro

Лев Воронин: Любая из нынешних чемпионок может поехать на Олимпиаду

Олимпийский чемпион, а ныне генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин подвел итоги юношеского чемпионата мира в Польше, на котором наши девушки выиграли золото.

Накануне в финальном матче россиянки обыграли сверстниц из Венгрии со счетом 29:27, завершив турнир без единого поражения. Также в плей-офф были повержены команды из таких стран-законодательниц гандбольной моды, как Дания и Швеция.

И вполне возможно, что уже через два года кто-то из нынешних чемпионок может оказаться в составе сборной России, которая поедет в олимпийский Токио в ранге действующих обладательниц титула.

Во время загрузки произошла ошибка.

— У нас на сегодняшний день достаточно хороший, качественный подбор составов у девушек по всем возрастам, — отметил Воронин в разговоре с Team Russia. — Все команды готовы бороться за медали высшего достоинства. Если говорить непосредственно о команде U18, то она на турнире в Польше действовала как единый организм. Плюс нельзя не отметить сумасшедшую работу тренерского штаба во главе с Любовью Сидоричевой. В команде был создан прекрасный микроклимат, это было видно.

 — Российская команда не потерпела ни одного поражения — это подчеркивает убедительность общей победы?

— Мы, скажем так, прошлись катком по всему турниру. В том числе по командам Дании, Швеции — странам, где всегда была сильная школа женского гандбола. Но российские девчонки доказали, что мы на сегодняшний день по праву считаемся одним из мировых лидеров. Повторюсь, у нас команды всех возрастов очень хорошие, и в последние годы почти все брали медали на высоком уровне.

— Преимущество было у нас и в решающем матче с венгерками, хотя концовка выдалась напряженной.

— Перед финалом большинство специалистов, насколько мне известно, считали фаворитом сборную Венгрии, но наши девчонки оказались сильнее по игре.

Хотя счет в концовке встречи несколько раз почти сравнивался, но ни в одном эпизоде не было такого, чтобы команда «поплыла» или кто-то испугался, почувствовал неуверенность. Девчонки, на мой взгляд, сыграли на хорошем запасе прочности. Молодцы.

— Учитывая силу нашего резерва — можно ли говорить, что кто-то из этой команды или других поможет национальной сборной уже на Олимпиаде в Токио, где нам предстоит защищать титул?

— До Игр-2020 у нас два года. Тем девчонкам, что победили сейчас в Польше, в 2020-м будет по 19−20 лет. Если вспомнить Олимпиаду в Рио, то там у нас и Даша Дмитриева была достаточно молодой спортсменкой, и Анна Вяхирева. Поэтому, я считаю, из этих команд любая спортсменка может попасть в обойму национальной сборной и побороться за путевку на Игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что забросившая в финале 14 мячей левая полусредняя сборной России Елена Михайличенко была признана самым ценным игроком чемпионата. А вратарь Анна Верещак и разыгрывающая Виктория Кирдяшова вошли в символическую сборную турнира.

 Евгений ТИЩЕНКО: “ПЕРЕД ДЕБЮТОМ В ПРОФЕССИОНАЛАХ ВОЛНОВАЛСЯ”
РОССИЯНКИ ВЫИГРАЛИ ТУРНИР В РИГЕ
«ВАР бы не помог»: заявление судьи матча «Краснодар» — «Спартак»
Супер-Джокович: сербский теннисист собрал все «Мастерсы»
NHL Network назвала россиянина лучшим крайним форвардом лиги
«Кресты» Нобоа — самое жуткое, что могло случиться с «Зенитом»
Призерка ОИ Шумилова хочет выступать за сборную другой страны
«Динамо» принимает «Уфу» в последнем матче тура РПЛ (трансляция)
Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь