Лев Воронин: Любая из нынешних чемпионок может поехать на Олимпиаду

Накануне в финальном матче россиянки обыграли сверстниц из Венгрии со счетом 29:27, завершив турнир без единого поражения. Также в плей-офф были повержены команды из таких стран-законодательниц гандбольной моды, как Дания и Швеция.

И вполне возможно, что уже через два года кто-то из нынешних чемпионок может оказаться в составе сборной России, которая поедет в олимпийский Токио в ранге действующих обладательниц титула.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmsrFEBhaBz/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmsrFEBhaBz/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация гандбола России (@rushandball)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T10:52:14+00:00">20 Авг 2018 в 3:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У нас на сегодняшний день достаточно хороший, качественный подбор составов у девушек по всем возрастам, — отметил Воронин в разговоре с Team Russia. — Все команды готовы бороться за медали высшего достоинства. Если говорить непосредственно о команде U18, то она на турнире в Польше действовала как единый организм. Плюс нельзя не отметить сумасшедшую работу тренерского штаба во главе с Любовью Сидоричевой. В команде был создан прекрасный микроклимат, это было видно.

— Российская команда не потерпела ни одного поражения — это подчеркивает убедительность общей победы?

— Мы, скажем так, прошлись катком по всему турниру. В том числе по командам Дании, Швеции — странам, где всегда была сильная школа женского гандбола. Но российские девчонки доказали, что мы на сегодняшний день по праву считаемся одним из мировых лидеров. Повторюсь, у нас команды всех возрастов очень хорошие, и в последние годы почти все брали медали на высоком уровне.

— Преимущество было у нас и в решающем матче с венгерками, хотя концовка выдалась напряженной.

— Перед финалом большинство специалистов, насколько мне известно, считали фаворитом сборную Венгрии, но наши девчонки оказались сильнее по игре.

Хотя счет в концовке встречи несколько раз почти сравнивался, но ни в одном эпизоде не было такого, чтобы команда «поплыла» или кто-то испугался, почувствовал неуверенность. Девчонки, на мой взгляд, сыграли на хорошем запасе прочности. Молодцы.

— Учитывая силу нашего резерва — можно ли говорить, что кто-то из этой команды или других поможет национальной сборной уже на Олимпиаде в Токио, где нам предстоит защищать титул?

— До Игр-2020 у нас два года. Тем девчонкам, что победили сейчас в Польше, в 2020-м будет по 19−20 лет. Если вспомнить Олимпиаду в Рио, то там у нас и Даша Дмитриева была достаточно молодой спортсменкой, и Анна Вяхирева. Поэтому, я считаю, из этих команд любая спортсменка может попасть в обойму национальной сборной и побороться за путевку на Игры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmsYlCVBzz7/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:30.833333333333336% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmsYlCVBzz7/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация гандбола России (@rushandball)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T08:10:35+00:00">20 Авг 2018 в 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.