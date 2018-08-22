БГК имени Мешкова отправился на турнир в Страсбург

Схема розыгрыша такова: шесть участников разбиты на две подгруппы:



«А» — ПСЖ (Франция), БГК им. Мешкова (Беларусь), Вардар (Македония);



«В» — Монпелье (Франция), Нант (Франция), Веспрем (Венгрия).



В подгруппах команды проведут круговые турниры — по два матча сыграет каждый клуб. Победители троек разыграют в финале главный приз. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, сразятся за бронзовые награды. Те же, кто финишировал на предварительном этапе третьим, сыграют за итоговые 5−6 места, — пишет официальный сайт БГК им. Мешкова.



Расписание «Евротурниа-2018» (время белорусское):



23 августа (четверг)



19.15 ПСЖ (Франция) — БГК им. МЕШКОВА (Брест)



21.30 НАНТ (Франция) — МОНПЕЛЬЕ (Франция)



25 августа (суббота)



19.15 ВАРДАР (Македония) — БГК им. МЕШКОВА (Брест)



21.30 МОНПЕЛЬЕ (Франция) — ВЕСПРЕМ (Венгрия)



26 августа (воскресенье)



14.00 матч за 5−6 места



16.00 матч за 3 место



18.00 финал.