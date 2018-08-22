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15:52 (мск), источник: Прессбол

БГК имени Мешкова отправился на турнир в Страсбург

22 августа во второй половине дня БГК имени Мешкова отправился во французский Страсбург, где с 23 по 26 августа примет участие в представительном гандбольном «Евротурнире».

В выездной состав тренерский штаб мешковцев включил 18 игроков.

вратари: Иван Пешич, Иван Мацкевич;

угловые: Денис Рутенко, Андрей Юринок, Максим Баранов, Дарко Джукич, Симон Разгор;

полусредние: Шиме Ивич, Павел Горак, Петар Джорджич, Сергей Шилович, Александр Шкуринский;

линейные: Вид Потеко, Вячеслав Шумак, Артем Сельвесюк;

разыгрывающие: Артем Кулак, Александр Бочко, Сандро Обранович.

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Кроме белорусской команды, на турнире в Страсбурге сыграют французские «Монпелье», «Нант» и «ПСЖ», венгерский «Веспрем» и македонский «Вардар».

Схема розыгрыша такова: шесть участников разбиты на две подгруппы:

«А» — ПСЖ (Франция), БГК им. Мешкова (Беларусь), Вардар (Македония);

«В» — Монпелье (Франция), Нант (Франция), Веспрем (Венгрия).

В подгруппах команды проведут круговые турниры — по два матча сыграет каждый клуб. Победители троек разыграют в финале главный приз. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, сразятся за бронзовые награды. Те же, кто финишировал на предварительном этапе третьим, сыграют за итоговые 5−6 места, — пишет официальный сайт БГК им. Мешкова.

Расписание «Евротурниа-2018» (время белорусское):

23 августа (четверг)

19.15 ПСЖ (Франция) — БГК им. МЕШКОВА (Брест)

21.30 НАНТ (Франция) — МОНПЕЛЬЕ (Франция)

25 августа (суббота)

19.15 ВАРДАР (Македония) — БГК им. МЕШКОВА (Брест)

21.30 МОНПЕЛЬЕ (Франция) — ВЕСПРЕМ (Венгрия)

26 августа (воскресенье)

14.00 матч за 5−6 места

16.00 матч за 3 место

18.00 финал.

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