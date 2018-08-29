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11:52 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер женского гандбольного клуба «Лада» Акопян скончался на 74-м году жизни

ТАСС, 29 августа. Главный тренер тольяттинского женского гандбольного клуба «Лада» Левон Акопян скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Причина смерти специалиста не называется.

«ГК “Лада” выражает искренние соболезнования родным и близким Левона Оганесовича и скорбит вместе с ними, — говорится в сообщении. — Светлая память».

Во время загрузки произошла ошибка.

Акопян возглавлял «Ладу» с 2013 года, клуб под его руководством стал победителем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Акопян входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где женская сборная России завоевала золотые медали.

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