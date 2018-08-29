Главный тренер женского гандбольного клуба «Лада» Акопян скончался на 74-м году жизни
ТАСС, 29 августа. Главный тренер тольяттинского женского гандбольного клуба «Лада» Левон Акопян скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
ТАСС, 29 августа. Главный тренер тольяттинского женского гандбольного клуба «Лада» Левон Акопян скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
Причина смерти специалиста не называется.
«ГК “Лада” выражает искренние соболезнования родным и близким Левона Оганесовича и скорбит вместе с ними, — говорится в сообщении. — Светлая память».
Акопян возглавлял «Ладу» с 2013 года, клуб под его руководством стал победителем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Акопян входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в